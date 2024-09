Algérie : l'agression israélienne contre le Liban est « un prolongement de la guerre génocidaire » contre la Palestine

Selon la Radio algérienne, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu, hier mardi, à New York, des entretiens bilatéraux, avec le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de la République libanaise, Abdallah Bouhabib, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, Attaf a exprimé à son homologue libanais «la condamnation ferme et la dénonciation par l'Algérie de l'agression sioniste barbare perpétrée au Liban, pays frère», réaffirmant «le soutien et la solidarité absolus de l'Algérie avec les frères libanais en ces moments difficiles et exceptionnels».

« L’Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité onusien, demeure à la disposition des frères libanais, et ne ménagera aucun effort pour défendre la souveraineté, l'intégrité et la sécurité du Liban, face à l'escalade croissante de l'occupation israélienne qui est, en effet, un prolongement, de la guerre génocidaire menée contre les Palestiniens à travers l'ensemble de leurs territoires occupés, notamment à Gaza », souligne ;e chef de la diplomatie algérienne.