La Resistance islamique frappe deux bases militaires à Haïfa et Tibériade

Dans la nuit de dimanche à lundi, la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah, a annoncé avoir mené des tirs de missiles contre deux bases militaires à Haïfa et Tabarayya (Tibériade), a rapporté la chaîne Al-Manar.

« A 23 :30 dans le cadre de la série des opérations Khaybar, et en riposte aux attaques contre les civils et aux massacres perpétrés par l’ennemi israélien et à l’appel Labbayka ya Nasrallah, la Résistance islamique a exécuté une opération de tirs de barrage de missiles Fadi-1 sur la base Karmiel au sud de Haïfa », a indiqué son communiqué.

35 minutes plus tard, elle a annoncé des barrages de roquettes sur la base Nimra « qui est l’une des bases principales de la région nord à l’ouest de Tabarayya ».

Les médias israéliens ont rapporté que 5 missiles ont été tirés sur Haïfa sans être interceptés. Ils ont fait état de 10 blessés dont un dans un état grave.

Ils ont aussi rendu compte que les sirènes d’alerte ont retenti à Tel Aviv par crainte d’une infiltration d’un drone depuis le Yémen.

Les sirènes d’alerte ont retenti à Shlome et Liman en Galilée occidentale, à Dishon en Haute Galilée, à Givati Avni à l’ouest de Tabarayya.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les raids israéliens ont frappé plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth, dont Sainte Therese et Bourj al-Barajneh, ainsi que deux localités du Chouf où des déplacés ont fui, à savoir Kayfoune et Qmatiyeh. Des bâtiments y ont été visés.

Il est question que 12 Libanais sont tombés en martyrs dans ces deux localités dont 3 enfants et 24 sont blessés.

Ce matin, l’armée d’occupation israélienne a annoncé des manœuvres militaires dans la région de la Galilée occidentale, au nord.