La DCA iranienne « intercepte et contrecarre avec succès l’agression israélienne »

« A l’intention de l'honorable nation iranienne : Malgré les avertissements précédents des responsables de la République islamique au régime sioniste criminel et illégal d'éviter toute action aventuriste, ce régime artificiel a attaqué ce matin des parties de centres militaires dans les provinces de Téhéran, du Khuzestan et d'Ilam dans une nouvelle action provoquant des tensions. L'attaque a été interceptée et contrée avec succès par le système de défense aérienne (DCA) intégré du pays. Suite à cet acte d'agression, des dégâts limités ont été causés à certains endroits et les dimensions de l'incident font l'objet d'une enquête », annonce la Force de Défense aérienne dans un communiqué ce samedi matin 26 octobre.

« A cet égard, tout en invitant le peuple à maintenir la solidarité et la paix, il lui est demandé de suivre l'actualité liée à ces incidents par les médias nationaux et de ne pas prêter attention aux rumeurs des médias ennemis », peut-on lire encore dans la déclaration de la DCA iranienne.

Plus tôt, des sources de sécurité avaient déclaré que les « bruits forts » entendus par certaines personnes à proximité de Téhéran étaient dus à l'activation des systèmes de défense aérienne.

L'agence de presse officielle iranienne IRNA citant une source de sécurité a affirmé samedi matin que certains des bruits entendus dans la capitale étaient causés par « l'activité de défense à Téhéran ».

Selon l’IRNA, aucun incident nécessitant une assistance ou de secours n'avait été signalé et que la situation à l'aéroport international de Mehrabad et à l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran était « normale ».

L’agence officielle de la République islamique d’Iran a fait savoir que les défenses aériennes iraniennes « ont réussi à intercepter et à neutraliser des cibles hostiles dans l'espace aérien autour de la province de Téhéran ».