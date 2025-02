Au Canada, le 29 janvier marque la Journée nationale de commémoration de l’attentat à la mosquée de Québec et d’action contre l’islamophobie.

Environ 1,8 million de personnes, soit 4 % de la population du Canada, sont musulmanes. Entre 2016 et 2021, plus de personnes musulmanes ont été tuées par des crimes de haine ciblées et motivés par l’islamophobie au Canada que dans les autres pays du G7.