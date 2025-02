Nouvelle plainte du Liban contre l’entité sioniste auprès du Conseil de sécurité de l’ONU

Cette plainte, soumise par l’intermédiaire de la Mission permanente du Liban auprès des Nations unies à New York, couvre la période du 27 novembre 2024 (date d’entrée en vigueur du cessez-le-feu) jusqu’à ce mardi 4 février.

Elle dénonce les attaques terrestres et aériennes sionistes continues, la destruction massive de maisons et de quartiers résidentiels, l’enlèvement de citoyens et de soldats libanais et les agressions menées contre des civils qui tentent de rentrer dans leurs villages à la frontière libanaise, ont précisé des sources libanaises.

Environ 24 Libanais seraient tombés en martyrs et plus de 124 autres blessés durant cette période, indique la plainte.

Le Liban pointe également du doigt l’entité sioniste pour avoir ciblé des patrouilles de l’armée libanaise et des correspondants de presse en violation de la résolution 1701.

Le Liban appelle donc le Conseil de sécurité, en particulier les Etats parrains de l’accord de cessez-le-feu, à adopter une position ferme et décisive face à ces violations répétées et à exercer des pressions sur (l’entité sioniste) pour qu’elle respecte ses obligations internationales.