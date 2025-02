Autosuffisance totale de l’Armée de l’Air iranienne dans la production d’équipements militaires

Le général de brigade pilote Hamid Vahedi, lors d’une interview télévisée ce vendredi 19 Bahman 1403 (soit le 7 février 2025), a affirmé :

« L’armée de l’air et la Défense aérienne constituent les deux piliers essentiels des forces armées de la République islamique d’Iran. Malgré les sanctions les plus sévères, elles ont su défendre notre chère patrie avec honneur tout au long des huit années de la Défense sacrée. »

Il a ajouté que tous les équipements de l’armée de l’air sont désormais à jour et intégralement fabriqués sur le sol national, grâce aux efforts conjoints de l’armée de l’air et des experts de l’industrie militaire iranienne. »

Le commandant de l’armée de l’air a également souligné que son corps et le ministère de la Défense sont en mesure d’assurer toutes les phases de maintenance et de réparation lourde des équipements militaires.

Le général Vahidi a réaffirmé la pleine disponibilité de son corps à exécuter les ordres du commandant en chef des forces armées, déclarant :

« Nous adressons un message clair à tous nos ennemis : quiconque osera convoiter ne serait-ce qu’une parcelle de notre territoire se heurtera à notre détermination. Nous sommes prêts à nous battre jusqu’à la dernière goutte de notre sang. »

Enfin, il se félicite également des avancées nationales réalisées dans le domaine de la construction des aéronefs et des drones et de réparation et de préparation de tout appareil, affirmant que l’armée de l’air iranienne est prête à défendre avec force et détermination la nation iranienne.