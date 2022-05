Musique : les concerts internationaux de l’éminent musicien iranien « Kayhan Kalhor » débute le 18 avril

La tournée des concerts internationaux du célèbre virtuose iranien du kamancheh, Kayhan Kalhor, dans le nouveau siècle, accompagné par « Ardal Arzanjan », « Rembrandt Trio » et « Kiya Tabassian » débutera le 18 avril.

Kalhor donnera des concerts de musique le 18 avril 2022 avec Ardal Arzanjan en Belgique, puis le 20 avril avec Kiya Tabassian au Luxembourg puis avec Rembrandt Trio le 28 mai en France.

Kayhan Kalhor, né le 24 novembre 1963 à Kermanshah en Iran, est un musicien iranien. Il est un compositeur et joueur de kamânche et de Setâr de musique persane classique et de musique kurde.

Kayhan Kalhor, un musicien de renom iranien, originaire de Kamanchah a remporté le prix de l’Artiste du GlobalFEST, le plus important événement de l’industrie musicale mondiale en Amérique du Nord, qui s’est tenu à New York en janvier 2020.

Kalhor, quatre fois nominé aux Grammy Awards, a remporté plusieurs prix lors d’événements musicaux iraniens et internationaux.

Il a remporté le prix de l’Artiste lors des WOMEX Awards, à la World Music Expo, en Finlande, en août 2019.

Il a également été l’un des deux lauréats du prix Isaac Stern de l’esprit humain au Concours international de violon Isaac Stern de Shanghai en août 2018.