"L’échec des sanctions a montré que l’Occident ne peut pas isoler l’Iran"

Interrogé sur la situation géopolitique actuelle et les défis existants, il s'est exprimé en ces termes :" Il y a toujours des défis sur la scène internationale, et l'Iran a constamment été confronté à des conditions difficiles et à de grandes épreuves dans son histoire contemporaine. Nous avons tenté de surmonter ces défis, et après 47 ans, nous avons toujours résisté. L’Iran cherche à jouer un rôle stabilisateur et équilibrant dans ce climat tendu afin que les nations d’Afrique, d’Amérique et d’Asie puissent avoir l’opportunité de progresser et de se développer. "

L’Iran est intervenu à la demande officielle du gouvernement syrien

Interrogé sur les accusations de certains pays selon lesquelles l’Iran soutiendrait l’instabilité, Mohammad Amin Nejad a répondu :« Accuser est facile ; n’importe quel pays peut en accuser un autre de quoi que ce soit. Tous les États à travers le monde mènent des activités financières et établir des relations amicales n’est interdit nulle part. L’Iran entretient également des relations amicales avec les pays de la région ainsi qu’avec d’autres nations, notamment en Afrique et en Asie. »

L'Ambassadeur d'Iran en France a évoqué les alliés actuels de l'Iran dans la région, en particulier après la chute de Bachar al-Assad, en déclarant : "Nos relations avec la Syrie sont fondées sur des principes. Depuis la Révolution islamique, nous avons affronté de nombreux défis, et la Syrie a été l'un des rares pays à nous apporter un soutien moral pendant la guerre imposée de huit ans. Ces dernières années, lorsque Daech et d'autres groupes terroristes représentaient une menace considérable pour la région, l'Iran est intervenu à la demande du gouvernement syrien pour faire face à cette menace. De la même manière, nous avons agi en Irak pour contrer les menaces de Daech."

"L'Iran est intervenu à la demande officielle du gouvernement syrien dans ce pays. À ce moment-là, les groupes terroristes, dont Daech, étaient devenus une menace régionale, et non seulement la Syrie, mais aussi l'Irak, nous ont appeler à les aider, car Daech était arrivé jusqu'aux portes de Bagdad. Si l'Iran n'était pas intervenu à ce moment-là, la carte de la région serait très différente aujourd'hui", a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "L'Iran ne s'immisce jamais dans les affaires intérieures des pays, c'est un principe fondamental de notre politique étrangère. Nous avons participé aux négociations politiques sur la Syrie et avons cherché à trouver une solution diplomatique. L'Iran, la Russie et la Turquie ont travaillé ensemble dans les négociations d'Astana pour rétablir la stabilité dans la région, mais les problèmes internes de la Syrie doivent être résolus par un dialogue entre le peuple et le gouvernement."

L'échec des sanctions a montré que l'Occident ne pouvait pas isoler l'Iran

En réponse à la question de savoir quel a été l'impact des sanctions sur le peuple iranien, l'ambassadeur a déclaré : "Les sanctions ont eu de nombreux effets, mais l'Iran a appris à se tenir debout. Après le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire, nous avons fait face à de nombreuses pressions économiques, mais le peuple iranien reste résilient et le pays continue de progresser".

" L'Iran entretient des relations solides avec la Chine, la Russie, l'Inde et de nombreux autres pays. Les sanctions ont seulement montré que l'Occident ne peut pas isoler l'Iran, qui est un acteur clé dans la région et dans le monde."

L'Iran n'a pas besoin d'arme nucléaire

Dans une autre partie de l'interview, il s'est attardé sur la transparence du programme nucléaire iranien pour dire : " L'Iran n'a pas besoin d'arme nucléaire et ne l'a jamais recherché. Notre programme nucléaire est entièrement pacifique et sous la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous avons besoin de développer notre technologie nucléaire dans les domaines de la médecine et de l'énergie, c'est pourquoi l'Iran a signé le PGAC pour montrer que son programme nucléaire est totalement transparent."

L'ambassadeur a également réagi aux allégations de certaines parties , y compris Israël, qui prétendent que l'Iran est en train d'enrichir de l'uranium pour fabriquer une arme nucléaire : "C'est une accusation sans fondement. Israël possède lui-même des armes nucléaires mais accuse l'Iran. L'Iran a déclaré à maintes reprises qu'il ne cherche pas à d'armes nucléaires et que cela va à l'encontre des principes islamiques."

Trois Français en détention en Iran

Concernant la détention de certains citoyens français et les raisons de leur arrestation, l'ambassadeur a déclaré : "Oui, actuellement, trois Français sont détenus en Iran. Chaque pays a ses propres lois et règlements. Nous sommes en train de dialoguer avec les autorités françaises et, de l'autre côté, nous examinons les conditions et nous discutons avec les instances concernées de notre pays. Nous préférons ne pas divulguer de détails pour éviter d'ajouter à l'inquiétude des familles."

La situation des femmes en Iran

Il a apporté les commentaires suivants sur la situation des femmes en Iran :"L'Iran est une société multiculturelle et diversifiée. Les femmes en Iran constituent plus de 60% des étudiants universitaires. Elles sont présentes dans les domaines scientifique, économique et culturel".