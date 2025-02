Gaza : Téhéran appelle à une réunion d'urgence des ministres de l'Organisation de la Coopération islamique

Selon l'IRNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, et Badr Abdel-Aty, son homologue égyptien, ont eu un entretien téléphonique samedi soir, le 20 Bahman 1403 (8 février 2025), au sujet des évolutions régionales, en particulier de la situation en Palestine et à Gaza, ainsi que des relations bilatérales.

Le plus haut diplomate iranien se référant à la position de l'Égypte en soutien aux droits légitimes du peuple opprimé de Palestine, a qualifié le plan de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza de « conspiration coloniale visant à effacer la Palestine » et « une menace sérieuse pour la stabilité et la sécurité de la région ».

Le ministre des Affaires étrangères de la RII a ajouté que le plan illégal du président américain concernant Gaza a rencontré une opposition ferme de la part de divers pays, et qu'il est nécessaire que les pays islamiques adoptent une position cohérente et ferme pour contrer cette conspiration contre le destin du peuple palestinien.

Abbas Araghchi réagissant a appelé à la tenue immédiate d'une réunion d'urgence des ministres de l'Organisation de la coopération islamique pour discuter et décider de l’affaire.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, tout en expliquant les positions et les efforts diplomatiques de son pays en soutien aux droits légitimes de la Palestine et en assurant la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu pour réduire les souffrances du peuple palestinien et reconstruire Gaza, a considéré les tentatives de déplacer le peuple de Gaza de sa propre terre comme « inacceptables ».

Badr Abdel-Aty, en accueillant favorablement la proposition de tenir une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique, a souligné la nécessité de consultations étendues entre les pays islamiques à ce sujet.