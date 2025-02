Gaza : la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu se déroule comme prévu (Hamas)

Dans un communiqué émis ce jeudi 13 février, le Hamas a annoncé qu'une délégation du mouvement, dirigée par Khalil al-Hayya, chef du mouvement de la Résistance à Gaza et président de l'équipe de négociation, a mené des discussions avec les « médiateurs frères » afin d'examiner le processus de mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et l'échange de prisonniers, en particulier après les violations répétées du régime d’Occupation sioniste.

Le communiqué précise que la délégation du Hamas a tenu des réunions et des contacts avec les responsables du dossier des négociations en Égypte et au Qatar, ainsi qu'avec les équipes techniques des médiateurs, qui assurent le suivi de la mise en œuvre complète de l’accord.

Le Hamas a ajouté que ces discussions se sont concentrées sur le respect de tous les termes de l’accord, notamment l'hébergement des habitants, l’entrée immédiate de maisons préfabriquées, de tentes, d'équipements lourds, de matériel médical, de carburant, ainsi que la poursuite de l’acheminement de l’aide humanitaire et de toutes les dispositions mentionnées dans l’accord.

Le mouvement a souligné que ces négociations se sont déroulées dans une atmosphère positive et que les médiateurs égyptiens et qataris ont affirmé leur engagement à suivre l’ensemble de ces points afin de lever les obstacles et combler les lacunes.

Enfin, le communiqué du Hamas insiste sur son engagement à appliquer l’accord tel qu’il a été signé, y compris l’échange de prisonniers selon le calendrier défini.