Hamas : le plan de Trump pour l'expulsion des Palestiniens de Gaza est voué à l'échec

Le Hamas a une nouvelle fois dénoncé dans un communiqué les allégations du président américain, Donald Trump qui avait évoqué le déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza sous prétexte de reconstruction.

Le Hamas a qualifié ces propos de racistes, les assimilant à un appel au nettoyage ethnique visant à éliminer la cause palestinienne et à renoncer aux droits inaliénables du peuple palestinien.

Le Hamas a ajouté que le peuple palestinien de Gaza restait ferme face aux fermes et aux attaques du régime sioniste, qu'il demeurerait inébranlable sur sa terre et qu'il déjouerait tous les plans de déplacement forcé et d'exil.