Rencontre des hauts responsables du Hamas avec le ministre iranien des A.E.

En visite à Téhéran pour s’entretenir avec les hauts responsables iraniens, la délégation du Hamas, composée du président et des membres de son Conseil de direction et de son bureau politique, a rencontré ce dimanche 9 février 2025 à midi Seyyed Abbas Araghchi, chef de la diplomatie de la RII.

Lors de la rencontre, le plus haut diplomate iranien a félicité le peuple palestinien résistant pour sa victoire historique à Gaza face aux crimes et au génocide du régime sioniste occupant. Il a souligné que la résistance du peuple de Gaza, dans cette petite enclave, face à un massacre sans précédent commis par le régime sioniste, restera gravée dans l’histoire. Il a ajouté que la force de la résistance, illustrée par le retour héroïque du peuple endurant de Palestine sur sa terre, constitue une source de fierté pour l’ensemble des musulmans et des défenseurs de la liberté à travers le monde.

Araghchi a insisté sur le fait que, malgré ses crimes atroces et le massacre de milliers de femmes, d’enfants et de civils sans défense, le régime sioniste a été contraint de négocier et de conclure un accord avec un mouvement qu’il cherchait à anéantir. En fin de compte, ce régime occupant n’a pas atteint ses objectifs, tandis que le Hamas, s’appuyant sur sa foi et son ancrage populaire, a réussi à contraindre l’ennemi à accepter un cessez-le-feu selon les conditions de la Résistance et à obtenir la libération des prisonniers palestiniens enlevés et détenus depuis des années par l’occupant, sans procès ni jugement.

Le ministre des Affaires étrangères de la RII a également dénoncé le plan choc du président américain visant à déplacer de force la population palestinienne de Gaza. Il a qualifié cette initiative de « complot colonial » visant à effacer la Palestine et a affirmé qu’elle était en totale contradiction avec les principes du droit international, les résolutions internationales et, surtout, les valeurs humaines fondamentales. Il a déclaré que ce plan était totalement inacceptable.

Abbas Araghchi a par ailleurs mentionné ses contacts téléphoniques avec le secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique et les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes et musulmans, dans le but d’organiser une réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères de l’OCI. Il a souligné la nécessité d’une position forte et unie des pays musulmans face à ce complot dangereux.

De son côté, Mohammad Ismaïl Darwich, président du Conseil de direction du Hamas, s’est dit ravi de son déplacement à Téhéran et de ses rencontres avec le Guide suprême de la Révolution, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, le chef du gouvernement, Massoud Pezeshkian et le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf. Il a adressé ses félicitations pour la double célébration de l’anniversaire de la victoire de la Révolution islamique en Iran et du grand triomphe de la Résistance à Gaza. Il a également exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant du Guide suprême, du gouvernement et du peuple iraniens envers le peuple et la Résistance palestiniens.