Exercices Iran-Chine-Russie «un engagement plus large pour sécuriser les voies navigables vitales»

«L'Iran a depuis longtemps déclaré qu'il était prêt à travailler avec nos voisins pour sécuriser le golfe Persique», a écrit sur twitter vendredi le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.

« L'initiative de la paix d'Hormuz - Hormuz Peace Endeavour (HOPE)- est sur la table en ce moment», a-t-il ajouté, faisant référence à l'initiative de paix de l'Iran pour le golfe Persique.

Zarif a ensuite noté les exercices navals conjoints sino-iraniens-russes qui ont débuté vendredi matin 27 décembre dans l'océan Indien, déclarant: «Nos exercices militaires conjoints en mer d'Oman / et en océan Indien avec nos partenaires russes et chinois montrent clairement notre engagement plus large à sécuriser des voies navigables vitales.»

L'Iran, la Chine et la Russie ont débuté ce vendredi 27 décembre des exercices militaires navals conjoints en mer d'Oman et dans l'océan Indien, non loin du détroit stratégique d'Ormuz, par où transite une partie importante du pétrole mondial. Ces exercices vont durer quatre jours

