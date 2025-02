Les atrocités commises par le régime sioniste se produisent parce que les musulmans sont indifférents les uns aux autres (Pezeshkian)

Lors d'une rencontre avec le ministre malaisien des affaires étrangères, Dato' Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, à Téhéran mercredi, le président Pezeshkian a exprimé son optimisme quant au fait que les négociations conduiront à des relations plus fortes et plus constructives entre les nations musulmanes.

Le président a souligné la nécessité d'une collaboration entre les hommes politiques et les fonctionnaires du monde islamique afin de mettre de côté les différences et les malentendus. Il a réaffirmé que la République islamique d'Iran était désireuse de développer ses relations avec les nations musulmanes, y compris la Malaisie, dans tous les secteurs.

Plus loin dans ses remarques, il a également abordé les atrocités commises par le régime sioniste dans la région, déclarant que de tels crimes se produisent parce que les musulmans sont indifférents les uns aux autres.

Pour sa part, le ministre malaisien des affaires étrangères a exprimé son plaisir de rencontrer le président Pezeshkian et lui a transmis les salutations chaleureuses du roi et du premier ministre de son pays, décrivant les relations entre Kuala Lumpur et Téhéran comme étant fondées sur la compréhension et l'amitié.

Il a également souligné le désir de la Malaisie de développer ses relations avec l'Iran et de bénéficier de son expertise, notamment dans les domaines de la science et de la technologie, de la coopération universitaire, de la production alimentaire et de l'agriculture.

Mohamed Bin Hasan a déclaré que «l'Iran est un pays civilisé de renommée mondiale et que la Malaisie souhaite bénéficier de ses capacités scientifiques, conformément aux cadres de coopération conjointe et dans le contexte des intérêts communs des deux pays et de leurs peuples».

Le ministre malaisien a également souligné les positions communes de Kuala Lumpur et de Téhéran sur les questions régionales et internationales, y compris la question palestinienne : Comme la République islamique d'Iran, nous condamnons les crimes génocidaires de l'entité sioniste contre le peuple opprimé de la bande de Gaza, et nous rejetons tout projet ou plan visant à expulser de force les Palestiniens de leurs maisons.

Enfin, Haji Hassan a remis au président iranien une invitation officielle du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim à se rendre dans son pays.