L’Iran a vivement condamné les nouvelles sanctions américaines

« La décision concernant les interactions économiques et commerciales avec les pays fait partie du droit légal des nations à l'autodétermination, et aucune partie n'a le droit d'utiliser des excuses politiques pour entraver ou perturber leurs relations commerciales et économiques », a déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Ismaeil Baghaï, mardi.

L'imposition de nouvelles sanctions par les États-Unis contre le commerce extérieur de l'Iran est contraire aux principes de la Charte des Nations unies, en particulier au principe du respect de la souveraineté nationale et de l'autodétermination des nations, ainsi qu'aux lois internationales régissant le libre-échange entre les pays », a ajouté M. Baghaï.

« Il s'agit donc d'une violation injustifiée, illégitime et des droits de l'homme du peuple iranien, et le gouvernement américain doit rendre des comptes au niveau international », a-t-il déclaré.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné les affirmations de certains responsables américains quant à leur volonté d'entamer des pourparlers avec l'Iran, décrivant les nouvelles sanctions comme la meilleure preuve de leur manque de sincérité et de leur « hostilité au bien-être, au développement et au bonheur du grand peuple iranien ».

« La nation iranienne, pleinement consciente de la longue histoire des politiques hostiles et interventionnistes des États-Unis ainsi que de leurs violations répétées des engagements pris à l'égard de l'Iran, poursuivra son chemin vers le progrès, la dignité et l'indépendance », a déclaré M. Baghaï.