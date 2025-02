Nous sommes déterminés à renforcer les relations Téhéran-Moscou (Président Pezeshkian)

Téhéran (IRNA)-Le président de la RII, Massoud Pezeshkian, en soulignant ce mardi, l'importance de la poursuite des interactions constructives entre l'Iran et la Russie, a déclaré : « Les deux pays ont des points de vue proches sur les questions régionales, et ils cherchent à renforcer leur coopération régionale et internationale, à la fois à travers leurs interactions bilatérales et via des organisations régionales et internationales telles que l'Organisation de Shanghai, l'Union économique eurasiatique et les BRICS. »

Le président Massoud Pezeshkian a tenu ces déclarations ce mardi après-midi 25 février, lors de la rencontre avec Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, en décrivant les relations bilatérales comme étant en pleine croissance et en insistant sur la nécessité d'accélérer l'implémentation des accords, notamment le pacte stratégique global entre les deux pays : « L'Iran et la Russie possèdent des capacités considérables pour renforcer leur coopération mutuelle, et nous sommes déterminés à intensifier les interactions entre Téhéran et Moscou », a-t-il fait valoir. Le ministre russe des Affaires étrangères a, de son côté, transmis les salutations chaleureuses du président Vladimir Poutine à M. Pezeshkian, en affirmant : « Je partage vos propos, et nous ferons tout notre possible pour continuer à développer et accélérer la coopération croissante, ainsi que mettre en œuvre les accords bilatéraux, en particulier l'accord stratégique global entre nos deux pays. » Sergueï Lavrov a également évoqué l'achèvement du processus d'adhésion de la République islamique d'Iran à l'Union économique eurasiatique, soulignant cette démarche comme un atout nouveau et important pour le renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines économique et commercial. « L'Iran et la Russie partagent de nombreux intérêts communs dans la poursuite de leur coopération régionale efficace », a-t-il conclu.