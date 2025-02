Les négociations avec l'Europe se poursuivent (Araghchi)

Seyed Abbas Araghchi, en marge de la réunion du Conseil des ministres le mercredi 26 février 2025, a déclaré en réponse aux questions des journalistes : « Il y a deux jours, nous avons mené un nouveau cycle de négociations avec les trois pays européens à Genève. Ces discussions portaient sur les questions nucléaires ainsi que sur certains autres sujets. Les négociations avec l'Europe se poursuivront et auront certainement leurs propres hauts et bas. Au cours de ces discussions, de nombreuses questions et points doivent être abordés et nécessitent des réponses. »

En réponse à une question sur le fait que son homologue russe aurait pu porter un message, il a affirmé : « Non, nous avons eu des discussions très détaillées avec M. Lavrov. Nous avons abordé de manière approfondie les questions régionales et examiné également les sujets bilatéraux. M. Lavrov nous a présenté un rapport détaillé sur ses négociations avec les États-Unis et d'autres pays de la région. Naturellement, il n'y avait aucun message, et il n'était pas prévu qu'il en apporte un. Nous avons principalement échangé sur les questions régionales et bilatérales. »

Araghchi, en réponse à une question sur l’approche de l’Iran dans les négociations pour la relance du JCPOA, a déclaré : « Notre position est totalement claire et n’a rien de nouveau. Lorsque les Américains ont adopté la politique de pression maximale et ont publié le mémorandum présidentiel, notre position a été exprimée sans ambiguïté. Nous ne négocierons pas sous l'effet de la pression maximale ; cette politique, qu’ils tentent d’imposer à l’Iran, n’a rien de nouveau, elle a déjà été expérimentée par le passé et n’a donné aucun résultat positif. »