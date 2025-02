Les forces d’occupation empêchent l’entrée des médicaments et du carburant à Gaza

Ismaïl Al-Thawabta a déclaré que les forces d'occupation israéliennes poursuivent leurs violations flagrantes et leur renoncement aux engagements et accords permettant l'entrée de l'aide humanitaire et des produits de première nécessité à Gaza.

Il a affirmé que les occupants empêchent de manière planifiée l'entrée des denrées alimentaires essentielles, des médicaments et du carburant à Gaza, aggravant ainsi la catastrophe humanitaire dans la région.

Le chef du bureau d'information du gouvernement de Gaza a poursuivi en soulignant que la situation humanitaire dans cette région a atteint un niveau catastrophique, avec des centaines de milliers de Palestiniens déplacés vivant dans des conditions extrêmement difficiles sous des tentes, exposés à un froid glacial et à de fortes pluies qui accentuent leur souffrance.

Il a insisté sur le fait que les habitants de Gaza, avec la détérioration des conditions météorologiques, sont exposés à diverses maladies et dangers sanitaires en raison du manque de médicaments et de la pénurie des services médicaux.

Al-Thawabta a appelé la communauté internationale, l’ONU, la Croix-Rouge ainsi que les organisations juridiques et humanitaires à agir immédiatement et sérieusement afin de faire pression sur les forces d’occupation pour qu'elles cessent leurs actions et permettent l’entrée de l’aide sans aucune restriction.

Le chef du bureau d'information du gouvernement de Gaza a ajouté que la poursuite de ce blocus criminel et inhumain, constituant une violation flagrante du droit international, exige une mobilisation immédiate pour mettre fin à cette souffrance humaine.

Il a souligné que la communauté internationale ne doit pas rester silencieuse face à ce crime et qu’elle doit assumer sa responsabilité morale et juridique pour mettre fin à cette politique agressive qui cible la vie des civils innocents à Gaza.