Zelensky a manqué de respect à l’Amérique ; Il n'est pas prêt pour la paix ( Trump)

New York - IRNA - Après avoir crié sur Volodymyr Zelensky dans son bureau à la Maison Blanche et l'avoir insulté, le président américain Donald Trump a déclaré : « Zelensky a manqué de respect à l'Amérique et n'est pas prêt pour la paix. »

Après une réunion tendue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche et après l'avoir humilié et crié à plusieurs reprises, le président américain Donald Trump a écrit sur son compte de réseau social, Truth Social : « Nous avons eu une réunion très significative à la Maison Blanche aujourd'hui. » « Beaucoup de choses ont été apprises qui n’auraient jamais été possibles sans le dialogue sous ce feu et cette pression. » Trump a précisé : « Mon évaluation est que si les États-Unis interviennent, le président Zelensky n'est pas prêt à la paix car il estime que notre intervention lui donne un grand avantage dans les négociations. » Le président américain a poursuivi : « Je ne veux aucune concession. Je veux la paix. Il a manqué de respect aux États-Unis d’Amérique dans le Bureau ovale. Il peut revenir quand il sera prêt pour la paix.»