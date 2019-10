Arbaïn 2019 : le nombre de pèlerins dépasse 18 millions

Dans une interview exclusive accordée à l'IRNA, samedi 19 octobre, un responsable sur place, a déclaré que plus de 18 millions de personnes sont arrivées à Kerbala depuis le début de la célébration d'Arbaïn, cette année.

Il a ajouté qu'il y avait également cinq millions de pèlerins non irakiens originaires de divers pays, notamment d'Iran.

Selon le responsable, 1.100 Mukibs (Stand) dédiés à l'Imam Hussein (P) ont été installés à Kerbala cette année pour rendre service aux pèlerins.

Selon les derniers chiffres fournis par les autorités iraniennes, environ 3,5 millions de pèlerins iraniens ont déjà participé à l'Arabaïn 2019.

L'année dernière, environ près de 14 millions de pèlerins, dont deux millions d'Iraniens, ont assisté à la cérémonie d'Arbaïn de l'Imam Hussein (P).

Des millions de musulmans du monde entier commémoraient ce samedi l'Arbaïn dans la ville sainte de Karbala en Irak.

L'Arbaïn est le 40ème jour après le martyre de l’imam Hossein, petit-fils du prophète Mohammad. De grandes processions de deuil ont été organisées autour du sanctuaire de l'imam Hossein et de son frère Abbas Ibn Ali, qui furent tués en martyrs lors de la bataille de Karbala en 680 après JC.

Des millions de pèlerins dont plus de 3 millions d'Iraniens ont franchi en l'espace de près de 15 jours les frontières irakiennes pour se rendre à Karbala où repose la dépouille du troisième imam et petit-fils du prophète.

Parmi les pèlerins, 20 millions selon les dernières estimations et venus des quatre coins du monde, beaucoup arrivent à Karbala après avoir parcouru environ 70 kilomètres à pied, un geste symbolique en l'honneur de l'Imam Hussein. Les pèlerins arrivent dans les villes saintes de Najaf et de Karbala jusqu'à deux semaines avant Arbaïn. Cette année, Arbaïn est tombée ce samedi 19 octobre.

Des pèlerins étrangers ont également participé à l'événement, des dizaines de milliers de personnes arrivant en Irak en provenance notamment de Pakistan, d'Afghanistan, d'Azerbaïdjan, de Turquie, de Liban et de Russie. Des processions religieuses et des marches symboliques marquant l'Arbaïn ont également été organisées dans des villes à travers tout l’Iran.

De nombreux observateurs affirment que bien qu’Arbaïn soit le plus grand rassemblement pacifique annuel au monde, les médias mainstream n’accordent guère d’attention à cette grande cérémonie.