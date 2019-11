Cyberdéfense : l'Iran premier dans la région

Houchang Hatami s’exprimant dimanche le trois novembre à la Conférence sur la Défense passive dans la ville de Bojnourd a déclaré : « Les responsables sont désormais sérieusement actifs dans ce domaine et les ministères de la Science, de la Recherche et de la Technologie, de la Santé et de l'Intérieur élaborent et communiquent les politiques nécessaires à cette fin ».

« Nous avons actuellement 2 000 diplômés dans 16 branches de la Défense passive avec plus de 700 mémoires rédigés dans ce domaine. En plus d’autres universités traitant aussi de cette question importante », a-t-il déclaré.

M.Hatami a ajouté que deux branches d’étude dans les domaines de la cyberdéfense et de la défense passive économique avaient également été prévues et approuvées à cet effet.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**