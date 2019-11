L'Iran, un grand ami de la Bosnie-Herzégovine (responsable bosniaque)

Shafiq Jafarovic a ajouté que la République islamique d'Iran était un ami de la Bosnie-Herzégovine et qu'il l'a prouvé dans des situations difficiles et que «nous n'oublierons jamais ses soutiens».

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur d'Iran en Bosnie-Herzégovine, Mahmoud Heydari, a félicité la journée nationale du pays, affirmant que la politique iranienne avait toujours soutenu l'indépendance, l'intégrité territoriale et la coexistence pacifique de tous les groupes ethniques de Bosnie.

Il a également souhaité que la solidarité nationale et l'unité entre toutes les tribus de Bosnie s'améliorent de plus en plus.

