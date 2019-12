Espace économique Eurasie : dédolarisation, « une nécessité »

S’exprimant à l’occasion e la Conférence commerciale eurasiatique, Hossein Modarres Khiyabani s’est attardé aujourd'hui (dimanche) le premier décembre sur l'importance de l'Union économique eurasienne pour dire : « Avec ses 180 millions d'habitants, sa part importante dans la production de pétrole, de gaz et d'énergie et son premier rang dans ces domaines, l’Union eurasiatique est prometteur pour la création du plus grand pôle économique du monde.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**