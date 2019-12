Un jeune italien s'est converti à l'islam à Alborz

Ce jeune italien qui s’appelait Alessandro Fersino se sentant enfin prêt à intégrer l’Islam a franchi le pas en prononçant la formule Chahada , processus indispensable pour être considéré comme musulman à part entière.

Pour devenir musulman, il suffit donc de déclarer sa foi en l’islam. C’est tout ! Cette déclaration de foi s’appelle la Chahadah. Une formule à prononcer.

Voici la phrase à prononcer comme il l’a fait auprès de l’Ayatollah Hosseini Hamedani, représentant du bureau du Leader, l’Ayatollah Khamenei : « «Je témoigne qu’il n’y a nul autre digne d’adoration à l’exception d’Allah, et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Son messager.»

Il dit également qu’il croit à l’existence des douze Imams infaillibles (Islam Chiite), les successeurs spirituels et politiques du noble prophète de l’Islam, le très vénéré Mohammad (SAW).

La présence de deux témoins musulmans est nécessaire à la séance et cela n'est requis que pour des raisons probatoires.

Ce jeune italien, s’est initié à cette occasion avec l'attestation de foi et l’unicité divine qui est le premier pilier de l'islam mais aussi avec quatre autres piliers du chiisme, à savoir : la prophétie, l’Imâmat, la justice divine et la Résurrection. Il s’est informé également auprès de l’Ayatollah Hosseini Hamedani sur la question de l’Imam du Temps (Que Dieu hâte sa parousie), pendant la période d’occultation ainsi que les différences entre la confession chiisme et sunnites.

L’Imam de la Prière du vendredi de la province d’Alborz, lui explique également que le premier pas pour la conversion à l’Islam se situe au niveau du « cœur » du converti, car ce dernier doit croire réellement en les paroles qu’il prononce et être suffisamment convaincu de la véracité de la Chahada.

A l'issue de la cérémonie, l'ayatollah Hosseini Hamedani a félicité le jeune musulman à l'occasion de sa conversion à l’Islam chiite et lui a présenté comme cadeau, un volume du Saint Coran en anglais.

Ces dernières années, de nombreux adeptes d'autres confessions, issus de différentes régions du monde, se sont tournés vers la foi islamique et convertis à l’islam au bureau du représentant du Guide suprême dans la province d'Alborz.

Le mot « islam », en arabe, signifie « soumission » et est dérivé du mot arabe qui signifie « paix ». Ainsi, l’islam enseigne que pour trouver la paix d’esprit et la sécurité du cœur, une personne doit se soumettre à Dieu et se conformer à Sa loi, qu’Il a révélée à l’humanité.

