Le plus haut tribunal iranien confirme la peine de mort d'un agent de la CIA pour espionnage d'un programme nucléaire

«La Cour suprême a récemment confirmé une condamnation à mort prononcée contre Amir Rahimpour, qui était un agent de la CIA très bien payé cherchant à transmettre des informations sur le programme nucléaire iranien au service de renseignement américain. Il sera bientôt tenu responsable », a déclaré mardi le porte-parole du pouvoir judiciaire, Gholamhossein Esmaeili.

Il a ajouté que deux autres espions, qui collectaient des informations pour les États-Unis sous le couvert d'une organisation caritative, ont également été condamnés à dix ans de prison pour espionnage.

Le couple a également été condamné à cinq ans de prison chacun pour des actes contre la sécurité nationale iranienne.

Le 22 juillet de l’année dernière, le ministère iranien du Renseignement a annoncé qu’il avait identifié et détruit un réseau intégré d’agents de la CIA à l’intérieur du pays.

Le directeur général du contre-espionnage du ministère a déclaré à l'époque que l'Iran avait capturé 17 espions professionnels travaillant pour le compte de la CIA tout au long de l'année 2018 et que certaines des personnes arrêtées avaient été condamnées à mort, selon les médias.

«Les espions identifiés ont été employés dans des centres sensibles et vitaux du secteur privé dans les domaines économique, nucléaire, infrastructurel, militaire et cybernétique ... où ils ont collecté des informations classifiées», a déclaré un responsable anonyme dans un communiqué.

Le dernier espion américain à être exécuté en Iran était Shahram Amiri, un scientifique nucléaire reconnu coupable d'avoir divulgué les informations les plus secrètes du pays aux États-Unis. Sa condamnation à mort a été exécutée en 2016.

L’industrie nucléaire iranienne a été à plusieurs reprises la cible d’opérations de sabotage au cours des dernières années. Dans le cas le plus célèbre, Stuxnet, une cyber-arme largement soupçonnée d'avoir été fabriquée par les États-Unis et Israël, a frappé l'installation d'enrichissement d'uranium de Natanz en 2010. L'attaque a incité Téhéran à développer plus tard un pare-feu indigène pour protéger ses structures industrielles sensibles contre les logiciels malveillants.

De nombreux scientifiques nucléaires du pays ont également été assassinés par des agents israéliens dans le but de freiner les progrès du programme nucléaire de la République islamique.

Les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont particulièrement intensifiées depuis mai 2018, lorsque le président américain Donald Trump a retiré Washington d'un accord nucléaire multilatéral de 2015 avec l'Iran, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA) et a réimposé des sanctions unilatérales contre l'Iran.

