L'essor de la langue persane au milieu des crises internationales

L'écriture en persan, (farsi), se limitait, principalement avant les récentes évolutions politiques et sociales souvenues les sept derniers mois, aux messages de félicitations et de condoléances du grand public, des politiciens, des athlètes et de leurs fans. Parfois, certains écrivains iraniens originaux ont été nominés ou ont remporté un prix. Mais, dans l’ensemble, le persan n’a pas joué un rôle important dans le système politique mondial.

L'écriture en persan n'a jamais été une coutume pour les responsables occidentaux et américains. Cependant, les présidents américains ont écrit quelques mots pour féliciter Nowrouz. Rien de plus.

Mais l'écriture en persan au cours des récentes crises et évolutions peut être un moyen pour cette langue de revenir à sa position précédente sur la scène internationale et dans la diplomatie.

L'utilisation du persan a commencé à la mi-automne 2019 avec le tweet du président américain Donald Trump pour menacer l'Iran, qui a été suivi par de nombreux autres tweets persans de politiciens américains. Bien sûr, Trump avait utilisé une fois la langue persane près de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique en 2019. Il a utilisé une photo prise par et photographe iranien sans autorisation.

Assassinat du général Soleimani et l'écriture en langue persane

Après que le général Qasem Soleimani, le héros de la lutte contre le terrorisme en Irak et en Syrie, a été assassiné par l'armée terroriste américaine à Bagdad. Trump a recommencé ses tweets persans dans lesquels il s'est adressé au peuple iranien et aux politiciens. Il a publié quatre tweets en farsi dans une semaine, et des milliers de tweets ont été publiés en farsi par des non-autochtones.

Trump tweeterait en farsi et les responsables américains réagiraient également en farsi. Mais, l'ironie de la situation était que les responsables iraniens et certaines personnes lui ont répondu en anglais.



De nombreux utilisateurs américains ont utilisé la machine de traduction de Google pour interagir les uns avec les autres. Et les responsables américains, pour ou contre Trump, ont aidé à promouvoir le persan.

Les Américains et langue persane



Peut-être que les Américains l'ont fait parce que c'était la deuxième langue dans laquelle leur président a tweeté. Trump n'a pas de tweets dans d'autres langues que l'anglais et le farsi.

Plus tard, Trump a menacé de toucher 52 points qui étaient importants pour la culture iranienne, ce qui a provoqué plus de tweets en farsi par les célébrités et les politiciens américains. Un acteur a écrit en farsi que le peuple iranien et sa culture font partie des trésors du monde.

Le premier porte-parole de la langue persane, Alan Eyre, dans un tweet, a utilisé une expression d'argot persan drôle qui signifie: «Maintenant, tout le monde utilise le persan dans ses tweets!»

Il y avait d'innombrables tweets qui ont été clairement traduits par la machine de traduction de Google. Plus tard, le hashtag Dear Iran est devenu une tendance aux États-Unis qui était pleine de tweets persans sérieux en réaction à la menace de Trump de frapper 52 points en Iran et de peur des représailles de l'Iran. Le contenu principal de la page était des excuses aux Iraniens et le désaveu de Trump.

Certaines personnes originaires d’autres parties des Amériques, en particulier du Brésil, craignaient que l’Iran ne vengerait l’assassinat du général Soleimani en frappant tout le continent américain.



Crash d'un avion ukrainien et la langue persane

A suivre

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**