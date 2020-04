L'ouverture de 17 unités pétrochimiques avec une production de 6 milliards de dollars

"Bijan Zanganeh" a déclaré mercredi lors de la 17ème réunion du comité stratégique de l'Élan de production: "Trois de ces dix-sept projets sont des projets de production de matières premières avec une production d'environ 10 millions de tonnes de matières premières de la pétrochimie."

"La capacité de production de gaz du champ commun de Pars de sud en 1399 atteindra 750 millions de mètres cubes par jour." a précisé le ministre iranien du Pétrole.

Zanganeh a également souligné que la production quotidienne de gaz en 1399 atteindra le bilan record d'un milliard de mètres cubes.

Bijan Zanganeh a affirmé: "Avant la fin du mandat du gouvernement actuel, tous les contrats concernant les champs communs seront finalisés et les projets liés à ces champs seront activés. L'Iran continue à exploiter les champs communs Azar et Karoun de l'ouest. "

En outre, le ministre iranien du Pétrole a fait part du forage du premier puits dans le cadre du projet de développement de la 11ème phase de Pars du sud en 1399.

Zanganeh a rappelé que la société française Total et la société chinoise CNPC ont abandonné le projet à cause des sanctions américaines, et actuellement c'est la société iranienne Petropars qui développe cette phase.