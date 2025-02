Un baiser d'un prisonnier israélien devient un coup de tonnerre pour Netanyahou et ses soutiens

Téhéran (IRNA)-Thamer Sebaaneh, chercheur spécialiste des affaires des prisonniers et analyste politique palestinien, a déclaré que les scènes spontanées d'expression émotionnelle des prisonniers israéliens portaient une signification profonde. Selon lui, ces gestes illustrent les efforts considérables de la Résistance pour préserver la vie des prisonniers et la reconnaissance de ces derniers envers cette protection. De plus, ces images témoignent du bon traitement réservé aux prisonniers israéliens par les forces de la Résistance.

Il a souligné que la volonté de la Résistance de protéger la vie des captifs découle de son engagement sincère envers l'islam et ses enseignements. La gratitude exprimée par les prisonniers israéliens est ainsi une réponse à l'attention sincère des combattants palestiniens à leur égard. Thamer Sebaaneh a insisté sur le fait que l’image d’un prisonnier israélien embrassant un combattant de la Résistance a agi comme un coup de tonnerre pour Netanyahou et ses alliés, réduisant à néant les mensonges véhiculés sur de prétendus mauvais traitements infligés par la Résistance aux prisonniers. Le prisonnier israélien, qui a été remis aujourd'hui à Israël dans le cadre de l'échange de prisonniers, a déposé un baiser sur la tête des combattants d'Al-Qassam lors de l'échange, ce qui a suscité l'attention des médias."