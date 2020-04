La mosquée Tarikhaneh, le site touristique le plus visité à Damghan

Le temple Tarikhaneh, également appelé mosquée Tarikhaneh, est un monument de l'époque sassanide situé à la limite sud de l'actuelle ville de Damghan, en Iran.

Tarikhaneh a été initialement utilisé comme temple du feu zoroastrien pendant la période sassanide; cependant, après la chute de l'Empire Sassanide, il a été reconstruit et converti en mosquée au 8ème siècle. Le monument est donc connu comme la plus ancienne mosquée d'Iran.



Tari est le terme turc pour Dieu, et Khaneh est un mot persan qui signifie maison. Par conséquent, le mot composé Tarikhaneh, se traduit par «la maison de Dieu».

Le plan principal se compose d'une cour carrée qui est entourée d'arcades de voûtes en berceau soutenues par des arcs en briques cuites légèrement pointues reposant sur des piliers circulaires plutôt trapus, typiques de l'architecture sassanide. Les piliers mesurent 3,5 mètres de haut et près de 2 mètres de diamètre.

Ensemble à distance de la mosquée se trouvent les restes d'une colonne carrée de date incertaine, peut-être partie de la période de construction d'origine, et d'un minaret cylindrique de la période seldjoukide.

Ce dernier a été construit en 1026-1029 pour remplacer un ancien minaret du 9ème siècle, et est étonnamment divisé en six zones d'ornementation, chacune rendue en brique avec un motif géométrique différent. Le minaret mesure 4,2 mètres de diamètre; son sommet est tombé, mais à l'origine il devait mesurer plus de 30 mètres de haut, avec une galerie supportée par des corbeaux de muqarnas.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**