Un site historique de l'époque Arsacide découvert à Zanjan

Le directeur de l'Organisation du patrimoine culturel, de l'artisanat et du tourisme de la province de Zanjan a déclaré dimanche qu'au cours des fouilles de l'archéologie préventive réalisées dans la localité du projet du barrage de Marash situé près de la ville de Mahneshan, les experts iraniens ont pu découvrir un site historique de l'ère des rois arsacides.

Ces fouilles ont pour objectif de sauver les vestiges historiques dans le bassin d'un barrage dans la phase de construction dans la province Zanjan.

Dans ce site qui se trouve au bord d'une rivière, les archéologues ont identifié des traces architecturales des murs en pierre et en mortier, deux fours de cuisine et aussi une surface pavée.

Parmi les objets découverts aussi, l'on peut citer 91 objets en poterie, Une meule à grains et 93 pièces d'ossements qui appartiennent aux animaux domestiques.

La dynastie des Arsacides est connue comme l'empire le plus long dans l'histoire d'Iran. Les rois parthes ont gouverné l'Iran pour près de 5 siècles depuis l'an 250 avant notre ère jusqu'en 226 après Jésus-Christ. Ces rois ont joué un rôle du premier plan dans la renaissance de l'identité iranienne après l'occupation de l'Iran par Alexandre et ses successeurs hellénistiques de l'ère séleucide. Ils sont admirés par les historiens européens surtout à cause de leur grande tolérance religieuse et culturelle.