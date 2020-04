Equipements médicaux pour la lutte anti-coronavirus : autosuffisant, l’Iran pense déjà à l’exportation

Téhéran (IRNA)- Le vice-président iranien pour la Science et la Technologie, Sourena Sattari, a annoncé l'entrée de l'Iran dans la phase de l'exportation d'équipements médicaux, destinés à la lutte contre la maladie épidémique de Covid-19, et déclaré : « Avec la production croissante, par des entreprises basées sur le savoir, des kits de diagnostic et des équipements médicaux, pour la lutte contre le coronavirus, le besoin prioritaire du pays a été couvert, et l’Iran a déjà réalisé son autosuffisance sur ce plan et orientera partie de ses capacités de production à l’export ».

Selon le centre d'informations du ministère iranien de l'Intérieur, Sourena Sattari a déclaré aux journalistes aujourd'hui – dimanche 19 avril, à l’issue de la quatrième réunion du Groupe de travail sur l'évaluation médiatique sur la gestion de la crise sanitaire du coronavirus en Iran, tenue au siège du ministère de l'Intérieur: « Heureusement, grâce aux efforts collectifs, de très bonnes choses se sont produites dans le domaine de la fabrication de nouveaux équipements destinés à la lutte anti-coronavirus ». Il a ajouté : « Nous assistons à des développements extraordinaires dans le pays dans le domaine de la production d'équipements médicaux de bonne qualité, dont des ventilateurs et divers appareils de salle d'opération. Les sociétés iraniennes basées sur le savoir, disposent désormais des licences nécessaires à cette fin et peuvent exporter leurs produits même vers l’Europe. »