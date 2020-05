Echange de prisonniers entre l’Iran et les USA : « Pas besoin de médiation »

« Notre ministre des Affaires étrangères a précédemment déclaré que l'Iran était prêt à échanger tous les prisonniers dans le monde et pas seulement avec les États-Unis », a-t-il rappelé.

Selon cette autorité gouvernementale, s'il y a la volonté de libérer et d'échanger des prisonniers entre l’Iran et les Etats-Unis, le processus peut être fait par le biais du Bureau de la protection des intérêts d’Iran, expérimenté dans le travail administratif et la Suisse représentant les intérêts américains en Iran.