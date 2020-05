Le régime sioniste, responsable de la terreur des scientifiques iraniens

"Le régime sioniste est né de la terreur, et depuis sa création, il a assassiné des milliers de personnes, parmi le peuple palestinien, les personnalités arabes éminentes et les scientifiques iraniens. Ce régime terroriste, continue de semer les grains de trouble et d’insécurité dans la région.", a tweeté mercredi le ministère iranien des Affaires étrangères.

"La Journée de Quds rappelle chaque année au monde islamique que l'occupation et l'agression du régime sioniste ont été et sont des raisons majeures des conflits dans la région", a souligné la page Twitter de la diplomatie iranienne.

"Le régime sioniste a une histoire pleine d'agression, de plans secrets d'armes de destruction massive, d'occupation et de violation de la loi", a ajouté ce tweet du ministère iranien des Affaires étrangères.

L'imam Khomeiny, le grand fondateur de la Révolution islamique, en soutien à la nation opprimée de Palestine, a nommé le dernier vendredi du mois béni du Ramadan de chaque année, "La Journée de Quds".

En approuvant cet appel à mobilisation de l’Imam Khomeiny, les musulmans du monde entier organisent chaque année des cérémonies et des manifestations pour exprimer leur soutien au peuple opprimé de la Palestine et afin de condamner les actes terroristes du régime sioniste.

À cette occasion, ce vendredi 22 mai 2020, dans la Journée mondiale de Quds, le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran s'adressera au monde d’islam à 12 heures, heure de Téhéran. Ce discours sera diffusé en direct à la radiotélévision iranienne.