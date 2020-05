L’Iran dévoile son robot médical «Keyvan LifeBot»

Fruits des efforts des spécialistes de la société de connaissance « Royal Développement durable » ce robot a été conçu et réalisé, en moins d'un mois, en pleine crise sanitaire de l’épidémie du coronavirus, pour répondre aux besoins du personnel médical.

Destiné à aider à surmonter les crises sanitaires, cet appareil longiligne à roues, surmonté d’un écran, est spécialisé dans le domaine médical : il peut mesurer la température, le pouls ou encore la saturation d’oxygène dans le sang.

Il a été dévoilé ce mercredi 27 mai, en présence du Dr.Alireza Zali, commandant du QG de la lutte contre le coronavirus, dans la métropole de Téhéran, du Dr.Mohasen Abbassi, chef de l’hôpital Hachemi Nejad et du secrétaire du QG pour le renforcement de la culture de l’économie basée le savoir.

Un tel robot peut être de précieux partenaire en temps de crise sanitaire, telle l’épidémie mortelle de COVID-19, et permettre de diminuer le contact avec le malade et donc le risque de contamination du personnel.

La communication vidéo et audio entre le médecin et le patient et la fourniture de nourriture et de médicaments pour différentes pièces sont d'autres caractéristiques de ce robot logistique.