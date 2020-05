La valeur du commerce extérieur de l’Iran dépasse 9 milliards de dollars

Les dernières statistiques douanières nationales sur le commerce extérieur montrent qu'au cours des deux premiers mois de l'année (civile), 4,3 milliards de dollars ont été exportés et 5,41 milliards de dollars importés.

Le volume des marchandises échangées était estimé à 21 millions de tonnes, dont 14,5 millions de tonnes étaient liées aux exportations et environ 6,5 millions de tonnes aux importations.

Les cinq destinations d'exportation non pétrolière de l'Iran au cours de cette période ont été la Chine avec 190 milliards de dollars et avec une part de plus de 27%, l'Irak avec 1,107 milliard de dollars (+ 25%), les Émirats arabes unis avec 682 millions de dollars(+15%), l'Afghanistan avec 341 millions de dollars (environ 8%), et la Turquie avec 144 millions de dollars.

Avec ces chiffres, on constate qu’il n'y avait pas eu de changement dans la composition des destinations d'exportation de l'Iran par rapport aux mois précédents.

Les cinq principales sources d'importations au cours de cette période ont été la Chine avec 1,234 million de dollars, les Émirats arabes unis avec 1,78 milliard de dollars, la Turquie avec 535 millions de dollars, la Russie avec 356 millions de dollars et l'Inde avec 335 millions de dollars.