Iran: plus de 2 milliards de dollars d'investissements étrangers dans les cités industrielles

Ce montant d'investissements étrangers a permis la création de 19 862 emplois dans les zones industrielles. Plus de 1100 unités industrielles avec une exportation annuelle de 12 milliards et 640 millions de dollars sont installées dans les cités industrielles du pays.

D'après ces statistiques du ministère iranien de l'Industrie, jusqu'à la fin de l'année 1398, 23 mémorandums d'accord ont été conclus avec divers pays afin de développer la coopération internationale entre les petites et moyennes industries.

Soutenir 41631 unités industrielles pour participer à des expositions nationales et internationales, ainsi que tenir huit ateliers de formation et envoyer 176 responsables d'unités industrielles en Allemagne pour se familiariser avec le marché allemand, trouver de nouveaux marchés, établir des relations à long terme avec les entreprises allemandes et le développement des relations économiques entre les deux pays en coopération avec l'Association allemande pour la coopération internationale (GIZ), qui a débouché sur un contrat de plus de 180 millions d'euros, sont d'autres initiatives du gouvernement iranien au cours de l'année dernière pour capter les investissements étrangers dans l'économie iranienne.

