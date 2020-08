Les relations Iran-Autriche sont basées sur «la confiance »

Lors d'une réunion avec le gouverneur général de Chaharmahal et Bakhtiari Eqbal Abbasi, Scholz a déclaré que l'Autriche avait plus de 500 ans de partenariat et 160 ans de relations diplomatiques avec l'Iran, ce qui témoigne de la confiance mutuelle qui s'est forgée entre les deux pays.

Notant que les impacts de la coopération entre l'Iran et l'Autriche peuvent être observés dans différentes parties de l'Iran, il a ajouté que la coopération pour la création de la première université au Moyen-Orient et des installations ferroviaires dans le nord de l'Iran figurait parmi les exemples de collaboration mutuelle.



L'ambassadeur d'Autriche en Iran a souligné l'intérêt de son pays pour le renforcement des relations économiques et culturelles avec la province de Chaharmahal et Bakhtiari, disant que ce qui importe ici, c'est une connaissance suffisante des capacités des deux parties à établir des relations économiques.



Abbasi, pour sa part, a évoqué les capacités élevées de cette province dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie, affirmant que la province a beaucoup à dire dans le domaine de l'artisanat comme les tapis, les kilim, le feutre et les incrustations.

