Rohani: Les aides médicales de l'Iran envoyées vers le Liban

Hassan Rohani, Président de la République islamique d'Iran a déclaré dans son message de condoléances adressé à Michel Aoun, Président de la République libanaise: "Au nom du peuple et du gouvernement de la République islamique d'Iran, j'exprime mes sincères condoléances aux familles des victimes et présente mes condoléances à Votre Excellence et au peuple ami et frère du Liban."

"Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se déclare prêt à envoyer une assistance médicale et pharmaceutique pour le traitement des blessés et toute autre assistance médicale nécessaire.", a précisé le Dr. Hassan Rohani.

Suite à un échange téléphonique entre le chef du Croissant-Rouge iranien et le chef de la Croix-Rouge libanaise, l'Iran a immédiatement envoyé plus de 9 tonnes d'aides médicales à la destination de Beyrouth.

Dans le même alignement, le porte-parole du Croissant-Rouge iranienne a déclaré: "L'Organisation du Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran mettra en place un hôpital RDH et enverra une équipe médicale au Liban, comprenant des médecins généralistes, des orthopédistes, des anesthésiologistes, des chirurgiens, des neurologues, des infirmières et des experts des hôpitaux de campagne. Cette équipe médicale iranienne est composée de 22 membres du personnel médical qui partiront ce soir pour Beyrouth, la capitale libanaise."

