L'Iran envoie des hôpitaux de campagne et des médicaments au Liban

Zarif a réitéré la solidarité forte et inébranlable de l'Iran avec le peuple libanais lors d’un appel avec Wehbeh, comme il l’a écrit sur son compte Twitter mercredi.



L'Iran envoie des hôpitaux de campagne et des médicaments pour aider aux secours en cas de catastrophe. L'Iran est aux côtés du Liban, a-t-il assuré.



Au cours de sa conversation téléphonique, Zarif a sympathisé avec Charbel Wehbe, le peuple libanais et le gouvernement. L'Iran soutiendra le peuple et le gouvernement libanais à tous les niveaux, a déclaré Zarif.



Sur la base de l'ordre du président iranien Hassan Rohani, l'Iran est prêt à apporter son aide dans le contexte des besoins humanitaires et d'urgence découlant de la tragédie humaine.



Une explosion massive a secoué la capitale libanaise de Beyrouth, faisant un très grand nombre de victimes. Un entrepôt du port de Beyrouth a pris feu mardi après-midi, déclenchant une énorme explosion, a rapporté l'Agence nationale de presse (ANI) officielle du Liban.



Plusieurs petites explosions ont été entendues avant que la plus grosse ne se produise.



Abbas Ibrahim, chef de la sécurité générale du Liban, a déclaré que le nitrate d’ammonium de «matières hautement explosives» confisqué plus tôt avait été stocké sur le site.



Des images partagées sur les réseaux sociaux ont capturé le moment de la plus grande explosion, avec des colonnes de fumée épaisse qui s'échappent rapidement sur plusieurs centaines de mètres et enveloppent la zone.



À ce jour, la tragédie a fait au moins 100 morts et plus de 4 000 blessés.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**