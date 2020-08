Téhéran (IRNA)- Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue libanais, Michel Aoun, le Président Hassan Rohani a déclaré : «Le gouvernement et le peuple iraniens seront côtés du peuple libanais comme toujours, et le gouvernement iranien est prêt à fournir tous les besoins de secours, médicaux et alimentaires annoncés par le gouvernement libanais.»

Deux énormes explosions ont secoué mardi Beyrouth faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés. La double déflagration était due à des « matières explosives », mais l’enquête devrait déterminer la nature exacte du drame. L’incident catastrophique a causé des dégâts considérables, le Premier ministre libanais Hassan Diab a lancé un « appel urgent à tous les pays amis et les pays frères ».