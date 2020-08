127 pays participent au Festival international de Harkat

«Cette année, le festival a eu lieu dans les universités Shahid Beheshti et Al-Zahra», a déclaré Ghaffari lors de la cérémonie de clôture qui s'est tenue mardi à l'Université Al-Zahra.

Comme il l'a expliqué, le Harkat International Student Festival est le plus grand événement étudiant en Iran, organisé par le ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie d'Iran, en collaboration avec diverses universités depuis 2008.

L'objectif du concours est de réunir des étudiants de différentes parties du monde dans une combinaison de festival et d'exposition, dans le but de faire connaître les projets et les activités des participants, de favoriser l'inspiration et de créer un point de départ pour une collaboration internationale entre les étudiants.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**