La stratégie à long terme de l'Inde est de reprendre ses achats de pétrole iranien (l’ambassadeur)

Dans une interview exclusive accordée à l’IRNA, M. Gaddam Dharmendra a décrit la République islamique d'Iran comme un partenaire de confiance pour l'Inde, ajoutant: «Nous avons l'intention de maintenir nos relations avec Téhéran et de reprendre les achats de pétrole iranien».

Comme il l'a expliqué, le volume du commerce bilatéral s'est élevé cette année à 3,4 milliards de dollars: «Bien sûr, nous voulons augmenter considérablement ce volume», a-t-il déclaré.

En outre, il a ajouté que l'Iran peut acheter du papier, de la nourriture, des médicaments et du matériel médical en Inde et que New Delhi peut importer des fruits, du cuir, etc. d'Iran.

Interrogé sur la volonté de signer un accord à long terme avec l'Iran, l'ambassadeur indien a déclaré: «Compte tenu du développement des relations qui a eu lieu entre l'Iran et l'Inde, il est temps de parler d'un tel accord».

Selon lui, malgré les sanctions américaines brutales, Téhéran et New Delhi ont maintenu leurs relations dans divers domaines. «L'Inde soutient Téhéran malgré les sanctions», a-t-il résumé.

Concernant les réunions et consultations des présidents et ministres des affaires étrangères des deux pays, il a déclaré: «La profondeur historique des interactions entre les deux pays est soutenue par l'ancienneté des relations dans les domaines politique, économique et culturel, et je crois que ces relations continuent à être solides et dynamiques, et dans les années à venir, nous verrons comment elles se développer.»

