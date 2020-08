Les droits humains islamiques, garant de la protection des droits des personnes

Ali Bagheri a fait ces remarques ce samedi à l'occasion d'une cérémonie de commémoration de la Journée islamique des droits de l'homme et de la dignité humaine et a ajouté «L'anxiété est le plus grand cadeau du libéralisme pensé à l'homme et le résultat du retrait de Dieu et de la religion de la scène de la vie humaine alors que les droits de l'homme islamiques sont le seul véritable garant de la protection des droits de l'homme.»

Bagheri a souligné l'incapacité des droits de l'homme occidentaux à protéger les droits de l'homme et la dignité et a déclaré: «Le message fondamental et fondamental de l'Occident était que Dieu et la religion sont les principaux obstacles à la réalisation des droits de l'homme, mais le résultat de la performance de ceux qui ont dominé d'autres pays après la Seconde Guerre mondiale de manière non démocratique, a été guerre, effusion de sang, massacres et insécurité. »

Au cours des 75 dernières années, le monde et les êtres humains ont passé moins d'un mois sans guerre ni massacre, a-t-il déclaré et ajouté, «L'angoisse est le plus grand cadeau du libéral aux êtres humains, tandis que les droits de l'homme islamiques sont le seul véritable garant de la protection des droits de l'homme.»

Bagheri a souligné que dans un gouvernement religieux, les politiques sont basées sur la religion avec un accent sur la protection des droits de l'homme, mais les droits de l'homme au regard des pays occidentaux sont un prétexte pour réaliser les ambitions politiques et économiques des dirigeants du système dominateur.

