Les Etats-Unis tentent avec déception de faire revivre le passé (Zarif)

Dans son tweet, mardi 18 août, Zarif a écrit: «Il y a 67 ans ce jour-là (19 août), les États-Unis et la Grande-Bretagne ont tenté d'effacer le désir et la volonté du peuple iranien de fierté, de dignité et de dignité en effectuant un coup d'État pour renverser leur gouvernement élu».

«Depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ont fait des efforts désespérés pour faire revivre le passé, mais ils ont toujours été confrontés au mépris et à l'humiliation du peuple iranien», a ajouté Zarif.

En plus, Hamid Baeidinejad, l’ambassadeur d’Iran au Royaume-Uni dans un tweet, mardi 18 août, a déclaré qu'il était temps pour Londres de s'excuser car il avait fortement contribué au coup d'État qui a renversé le Premier ministre démocratiquement élu de l'Iran, Mohammad Mosaddegh.

«67 ans se sont écoulés depuis le coup d'État organisé par les États-Unis contre le gouvernement du Dr Mosaddegh. La Grande-Bretagne a joué un rôle efficace dans le coup d’état, et de nombreux documents sont disponibles pour le prouver », a-t-il ajouté.

«Le gouvernement britannique a même refusé à ce jour de présenter des excuses simples et officielles à la nation iranienne», a-t-il ajouté. «N'est-il pas temps [pour le Royaume-Uni] de présenter des excuses et de réparer le passé», a demandé l'ambassadeur de façon rhétorique.

