Le Royaume-Uni doit s'excuser pour son rôle dans le coup d'État de 1953 en Iran(l’envoyé)

Dans un tweet, mardi 18 août, Hamid Baeidinejad a déclaré qu'il était temps pour Londres de s'excuser car il avait fortement contribué au coup d'État qui a renversé le Premier ministre démocratiquement élu de l'Iran, Mohammad Mosaddegh.



«67 ans se sont écoulés depuis le coup d'État organisé par les États-Unis contre le gouvernement du Dr Mosaddegh. La Grande-Bretagne a joué un rôle efficace dans le coup d’état, et de nombreux documents sont disponibles pour le prouver », a-t-il ajouté.

«Le gouvernement britannique a même refusé à ce jour de présenter des excuses simples et officielles à la nation iranienne», a-t-il ajouté. «N'est-il pas temps [pour le Royaume-Uni] de présenter des excuses et de réparer le passé», a demandé l'ambassadeur de façon rhétorique.



Le coup d’État de 1953 a été le renversement du Premier Ministre démocratiquement élu Mohammad Mosaddegh en faveur du renforcement du régime monarchique du Shah (Mohammad Reza Pahlavi) le 19 août 1953. Le coup d'État a été orchestré par les États-Unis (sous le nom de Projet TPAJAX ou «Opération Ajax») et le Royaume-Uni (sous le nom «d'Opération Boot»), et mené par l'armée iranienne.

Mosaddegh avait cherché à vérifier les documents de l'Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), une société britannique (qui fait maintenant partie de BP), et à limiter le contrôle de la société sur les réserves de pétrole iraniennes. Suite au refus de l'AIOC de coopérer avec le gouvernement iranien, le parlement iranien a voté la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne et l'expulsion des représentants d'entreprises étrangères du pays. Enfin, la Grande-Bretagne a contribué au coup d’État orchestré par la CIA pour renverser le gouvernement de Mosaddegh.

