Araghchi appelle la Commission mixte du JCPOA à résister contre l'unilatéralisme US

Abbas Araghchi a déclaré: "La 16e réunion de la Commission mixte du JCPOA est une reunion spéciale car elle coïncide avec les événements qui se déroulent à New York et les efforts américains pour renverser les résolutions précédentes du Conseil de sécurité et détruire en quelque sorte le JCPOA."

Evoquant les positions des États membres du Conseil de sécurité contre la résolution américaine, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré: "Naturellement, dans cette ambiance, lorsque nous tenons une réunion de la commission mixte, elle acquiert une importance particulière. Le sujet des efforts américains anti-JCPOA fera certainement l’objet d’une discussion sérieuse lors de la 16e réunion de la Commission mixte, et nous espérons que la Commission mixte sera en mesure de contrer ces efforts des États-Unis."

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a également souligné: "La réunion d'aujourd'hui de la Commission mixte de JCPOA est une réunion de routine, qui selon le planning du JCPOA doit avoir lieu une fois tous les trois mois, mais cette fois, elle est retardée en raison des conditions sanitaires liées au coronariennes".

Araghchi a exprimé l'espoir que la Commission mixte serait en mesure de parvenir à une position unifiée et de prendre des décisions sur la manière de contrer les efforts anti-JCPOA des États-Unis.

Selon le calendrier annoncé, la réunion de la Commission mixte du JCPOA se tiendra aujourd'hui (mardi) à 11 heures (heure locale) à Vienne au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères des pays participant au JCPOA.

