Iran-Suisse: Ignacio Cassis appelle au renforcement des relations dans les domaines de la science et du tourisme

Il a fait ces remarques lors d'une réunion avec le gouverneur général d'Ispahan, Abbas Rezaei, samedi soir le 6 septembre.

«Demain à Téhéran, lors d'une réunion officielle, nous célébrerons le centenaire des activités diplomatiques conjointes entre l'Iran et la Suisse», a déclaré Cassis.

Les relations entre les deux pays ont 100 ans et se poursuivent depuis la fin du XIXe siècle avec la signature de l'accord de paix et de commerce entre Téhéran et Berne, a-t-il déclaré, notant que la paix et le commerce sont deux facteurs importants dans le développement des pays, et «nous sommes ici aujourd'hui pour dire que la Suisse a toujours recherché la paix et la tranquillité».

Evoquant le rôle de médiation de la Suisse entre l'Iran et les États-Unis, Cassis a déclaré que la Suisse essayait de fournir le minimum de dialogue entre les deux pays.

«Avant de me rendre à Téhéran pour tenir une réunion officielle avec le président iranien et le ministre des Affaires étrangères, je voulais visiter la ville natale de M. Zarif, et aujourd'hui j'ai vu un aperçu des beautés de cette ville», a-t-il dit.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a déclaré vendredi que le programme officiel du ministre suisse des Affaires étrangères débutera dimanche à Téhéran après une courte escale à Ispahan, dont la plus importante est la rencontre à l'occasion du 100e anniversaire du début des relations entre les deux pays.

Le ministre suisse des Affaires étrangères doit s'entretenir avec le président iranien Hassan Rohani et le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif dimanche et lundi, a déclaré Khatibzadeh.

