Le porte-parole de la diplomatie donne les détails de la visite du ministre suisse des A.E. en Iran

Selon le service de la presse du ministère iranien des A.E., Saïd Khatibzadeh a ajouté : « A l’agenda du très haut diplomate suisse figure plusieurs programmes officiels qui débuteront dimanche à Téhéran, après une courte escale du ministre à Ispahan, dont le plus important est une réunion prévue à l'occasion du 100e anniversaire des relations diplomatiques irano-suisses.

Après la réunion suivront les rencontres entre le très haut diplomate suisse et les hautes autorités iraniennes dont notamment le Président Rohani et le ministre des A.E., Mohammad Javad Zarif, prévues dimanche et lundi.

Au menu des discussions figurent les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun, mais aussi des questions liées au canal financier suisse, a fait savoir le diplomate.

Saïd Khatibzadeh ajoute que certaines personnalités parlementaires suisses accompagnent également Ignazio Cassis dans cette visite. Elles rencontreront les députés iraniens au Parlement.