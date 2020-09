Le film d’animation iranien «The last fiction» sera projeté aux États-Unis

Téhéran (IRNA)- Le film d'animation «The Last Fiction», réalisé par le cinéaste iranien Ashkan Rahgozar, sera projeté sur les plateformes américaines les plus reconnues et sera bientôt distribué sur DVD.

Selon Rahgozar, la pièce sera présentée aujourd'hui à 20 heures sur la plate-forme Opera. «The Last Fiction» est une adaptation gratuite de «The Book of Kings» (Shâh-Nâme), le chef-d'œuvre du célèbre poète iranien Hakim Abul Qasem Ferdowsi. Auparavant, le film avait déjà reçu 15 prix nationaux et internationaux dans diverses compétitions; Parmi eux, le 37e Festival international du film Fajr, le 31e Festival international du film pour enfants et jeunes d'Ispahan, le 11e Festival international d'animation de Téhéran, le 3e Festival international d'animation à Pérou, le 3e Festival international du film de Amérique du Sud (Chili), 20e Festival international d'animation de Bucheon (Corée du Sud) ou Festival international du film de San Diego (États-Unis).

