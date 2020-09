Nous ne laisserons aucune menace, en provenance des frontières irakiennes, peser sur les voisins (Bagdad)

Téhéran (IRNA) –En visite à Téhéran, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a souligné dimanche l'importance stratégique des relations Irano-irakiennes, affirmant que les liens entre les deux voisins reposent sur une histoire ancienne et une géographie commune, et ne se limitent pas aux intérêts économiques et politiques.

Lors d'une rencontre avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, le très haut diplomate irakien, Fouad Hussein, a ajouté que l'Irak ne permettrait pas que la moindre menace en provenance de ses frontières peser sur ses voisins. Pour sa part Javad Zarif tout en annonçant le soutien de la République islamique d'Iran au processus politique et à la souveraineté de l'Irak, a dit « important » pour l'Iran la sécurité de son voisin. Evoquant les attaques contre les représentations diplomatiques en République islamique d'Iran et la nécessité de garantir la dignité et la sécurité des diplomates iraniens en Irak, J.Zarif a condamné toute attaque contre des installations diplomatiques le qualifiant d'inadmissible. Le Chef de la diplomatie iranienne a souligné la nécessité de mettre un terme à de telles actions.